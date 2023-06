Kenan İmirzalıoğlu Hayatı ve Biyografisi

Kenan İmirzalıoğlu hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Kenan İmirzalıoğlu biyografisini detaylı okuyun!

Türkiye'nin en başarılı oyuncu ve programcılarından olan Kenan İmirzalıoğlu, her işiyle adından söz ettirmeyi başardı. Mankenlikten oyunculuğa geçişle birlikte birbirinden özel işlere imza atan Kenan İmirzalıoğlu kimdir? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı hakkında en çok merak edilenler.

Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında?

18 Haziran 1974 yılından Ankara'da doğan Kenan İmirzalıoğlu, cesur ve mert karakterleri canlandırarak oyunculuğa adım attı. Karizmatik duruşuyla dikkat çeken başarılı oyuncu, kariyerinin ilk yıllarından mankenlik yaptı. 1997 yılında Best Model of the World yarışmasında birinciliği elde ederek kariyerinde önemli bir adım attı. Dizilerde ve sinema filmlerinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapmaya devam ediyor. Kendine has sunumuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu şu an 48 yaşında.

Kenan İmirzalıoğlu nereli? Kenan İmirzalıoğlu hangi okul mezunu?

Dizi ve filmlerinin yanı sıra yarışma programlarıyla da sevenlerinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde doğan Kenan İmirzalıoğlu'nun kökenleri ise Erzurum'un Horasan ilçesine dayanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun annesinin ise Kırıkkaleli olduğu biliniyor.

Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaşayan teyzesinin yanında tamamlayan Kenan İmirzalıoğlu, Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Ünlü oyuncu, yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı.

Kenan İmirzalıoğlu eşi kimdir? Kenan İmirzalıoğlu'nun çocuğu var mı?

Türkiye'nin en yakışıklı erkekleri arasında olan Kenan İmirzalıoğlu, özel hayatıyla da örnek olan bir sanatçı olarak öne çıkıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen dizilerde başrol oyuncusu olarak izleyenlerin karşısına çıkan İmirzalıoğlu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile evlendi. Sinem Kobal ile magazinden uzak bir evlilik hayatı yaşayan Kenan İmirzalıoğlu'nun iki kız çocuğu bulunuyor. Ünlü çift, Lalin ve Leyla adını verdikleri çocuklarıyla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor.

Kenan İmirzalıoğlu oynadığı diziler - Kenan İmirzalıoğlu oynadığı filmler

Kenan İmirzalıoğlu oynadığı diziler ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İlk olarak Yusuf Miroğlu karakterine hayat verdiği Deli Yürek dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu, atv ekranında yayınlanan Ezel ve Karadayı dizileri ile bir kez daha televizyon dünyasına damga vurdu. Alacakaranlık ve Acı Hayat dizilerinde bir kez daha muhteşem bir performans sergileyen ünlü isim, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Alef dizilerinde de seyirciden alkış aldı.

Kenan İmirzalıoğlu oynadığı filmler; Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001), Yazı Tura (2004), Son Osmanlı Yandım Ali (2006), Kabadayı (2007), Ejder Kapanı (2010), Uzun Hikâye (2012) ve Cingöz Recai'dir (2017).