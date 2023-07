Pazar akşamının galibi Vermem Seni Ellere oldu!

Yapımını AKN Film’in, yapımcılığını Akın Topuz’un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 3. Bölümü ile yine en çok izlenen yapım oldu.

2. Bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #ZelMeh etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Dizinin bu haftaki bölümüne Resul Dindar'ın En Sonum şarkısı damga vururken, Zeliş ve Mehmet'in uyumu sosyal medyada çok konuşuldu.

Vermem Seni Ellere 3. Bölümü ile Tüm Kişiler'de %3,49 izlenme oranı ve %13,51 izlenme payı 20+ABC1'de ise %3,01 izlenme oranı ve %11,79 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.

Vermem Seni Ellere 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Zeliş, Mehmet'i köy işlerinde çalıştırmaya devam ettirir. Ahıra geldiği bir an Uğur ve Kıvanç'ı görür. Şaşkınlıkla orada ne aradıklarını sorar. Uğur o an yakalanma korkusu ile yatırımcı olduklarını ve ellerindeki ürünleri alacaklarını yalanını söyler. Hande ise hala Ordu'da Mehmet'i aramaya devam etmektedir. Nazlı'dan şüphelenerek iz sürmeye başlar. Taşkıran'da bir yandan da Peri'nin oğlu Mıstık'ın sünnet telaşı vardır. Bütün köy hep birlikte hazırlıklara girişmiştir. Mıstık kirve olarak Mehmet'i isteyince, Mehmet, Zeliş ve Mıstık'la birlikte sünnet alışverişine çıkmak zorunda kalır. Düğünden önce Uğur'a gelen bir telefonla Mehmet bir yatırımcı ile buluşmaya gitmek durumunda kalır. Soner düğün alanındaki herkese köydeki hayırseverin kendisi olduğunu söyler. Zeliş, Mehmet'in geri gelmeyeceğini düşündüğü anda Mehmet düğüne döner. Tam her şey yolunda giderken, Hande düğüne gelir ve Mehmet ve Zeliş'in karşısına dikilir.