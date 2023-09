Can Bartu Arslan hayatı ve biyografisi! Safir dizisinin Okan’ı kimdir?

Can Bartu Arslan hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Safir dizisinde Okan Gülsoy karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Can Bartu Arslan kimdir?

Pazartesi akşamlarının yeni dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' başarılı oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncuları ve usta isimleri bir araya getiren Safir'in Okan'ı Can Bartu Arslan da en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Safir dizisinde Okan Gülsoy'u canlandıran Can Bartu Arslan kimdir? Can Bartu Arslan hakkında son bilgiler burada.

Can Bartu Arslan kimdir, nereli? Hangi üniversite mezunu?

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu Arslan'ın aslen Sivaslı olduğu biliniyor. Birbirinden iddialı projelerle adından çokça söz ettiren ve son dönemin genç yıldızlarından biri olarak gösterilen Can Bartu Arslan, Safir dizisinde de önemli bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Oyunculuk serüveni oldukça erken yaşlarda başlayan Can Bartu Arslan, birçok projede yer aldı. Eğitim hayatını İstanbul'da geçiren Can Bartu Arslan, oyunculuk eğitimini üniversitede de pekiştirdi. Genç yaşına rağmen farklı projelerde yer alarak deneyimli bir isim haline gelen başarılı oyuncu, Okan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun oldu.

Can Bartu Arslan oynadığı diziler nelerdir? Evli mi, çocuğu var mı?

Henüz 8 yaşındayken reklam filmleriyle oyunculuk hayatına başlayan Can Bartu Arslan, 2009 yılında atv'de yayınlanan Es Es dizisinde yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Hakim gibi önemli dizilerde rol alan genç oyuncu, şimdi de Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' dizisinde yer alacak.

Sosyal medya hesaplarında birçok fotoğraf paylaşan ve aktif sosyal medya kullanımıyla dikkat çeken genç oyuncunun bekar olduğu biliniyor. Can Bartu Arslan'ın çocuğu da bulunmuyor.

Safir dizisi Okan karakteri kimdir? Okan Gülsoy kimdir?

Genç oyuncunun Safir dizisinde hangi rolde yer alacağı merak ediliyor. Gülsoy Ailesi'nin en küçük kardeşi olacağı ifade edilen Okan Gülsoy ile ilgili gelen bilgi ise şöyle;

Ailenin en küçüğü Okan, deli dolu, günü kurtarmaya göre yaşayan, kendini dedesi Ömer'e kanıtlayabilmek için elinden ne gelirse yapmaya çalışan biri.

Okan Gülsoy karakteriyle son dönemin başarılı yıldızlarından Can Bartu Arslan'ın yer alacağı yeni dizi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' pazartesi akşamları atv'de!