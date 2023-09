Safir dizisi nerede çekiliyor? Gerçek hikayeden uyarlama mı? Safir dizisinin hangi il, hangi ilçede çekildiğini öğrenmek için tıklayınız!

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv, yeni sezona Safir dizisiyle bomba gibi girdi. Pazartesi akşamlarına damga vuran yeni dizi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' büyük bir merakla takip ediliyor. İzleyenleri her bölümüyle ekran başına kilitleyen Safir dizisinin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Usta oyuncuların da yer aldığı Safir dizisi nerede çekiliyor? Heyecanla izlenen yeni dizinin hangi il ve ilçede çekildiği merak ediliyor.

Safir dizisi nerede çekiliyor? Safir dizisi ne zaman başladı?

Gülsoy Ailesi'nin büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönmesiyle Yaman - Feraye aşkının yaşadığı dönüşümü benzersiz bir dille anlatan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', bölümleriyle nefes kesiyor. Sosyal medyanın gündeminden hiçbir zaman düşmeyen Safir dizisi Nevşehir'de çekiliyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilen Safir dizisi, Kapadokya'da gizli kalmış bir aşk hikayesini ortaya koyuyor. 4 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan yeni dizi Safir, her anıyla nefes kesiyor.

Gülsoy Ailesi gerçek mi? Safir dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı?

Her bölümüyle büyük bir heyecan yaratan atv'nin yeni dizisi Safir, benzersiz bir hikayeyle ekrana geliyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanmayan dizi, herkesin yaşayabileceği büyük aşkları barındırıyor.

Yapımını NTC Medya'nın üstlendiği Safir dizisi, dram türüyle öne çıkıyor. Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yaptığı Safir'in senaryosunu ise Burcu Över yazıyor. Safir dizisinin oyuncu kadrosunda; İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen, Aleyna Çalışkan, İlda Özgürel yer alıyor.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv'de!