Dijtalin lideri atv

Eylül ayında televizyon kanallarının web siteleri arasında yapılan araştırmaya göre 17 kategori birinciliğiyle lider atv.com.tr

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri, muhteşem programları, benzersiz filmleri izleyicisiyle buluşturan atv, dijitalde de liderliğini sürdürüyor. Dijital yıldızı olan atv, Eylül ayında da TV kanallarının web ve mobil uygulamaları arasında da birinci sırada yer aldı. Yılın ilk sekiz ayı dikkate alındığında rakiplerinden açık ara farkla önde olan atv, Eylül ayını da önde kapattı. atv.com.tr Stream'de Real User, Views, Visits, Reach, Audience Share, Views Per Real User, Visits Per Real User, Web'de Views, Visits, Time, Share Of Time, Avarage Time Spent, Relative Sahare Of Time, Average Minute Rating ve Uygulamada ise Views Per Real User, Visits Per Real User, Duplication on any Media kategorilerinde birinci oldu.



En güncel içerikler atv.com.tr'de!

Dizi, program ve haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak isteyenlerin tercihi olan atv.com.tr, en güncel içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Dizi ve programlardan öne çıkan detaylar, özel görüntüler de atv'nin resmi sitesinde yer alıyor.

Dijitalde gösterdiği performansla yıllardır dikkat çeken atv, hem web sitesi hem de mobil uygulamasıyla atv canlı yayın izleme imkanını sunmaya devam ediyor.

Siz de aradığınız tüm içeriklere ve atv canlı yayınına atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz.