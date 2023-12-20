Beylere Moğol baskını!

‘Kuruluş Osman’ın 141. Bölümünde Mehmet Bey'in Holofira'yı kurtarmak adına giriştiği tehlikeli yolculuk, beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Moğol nökerleri, aniden ortaya çıkarak Orhan Bey, Alaeddin Bey ve Mehmet Bey'e karşı bir acımasız saldırı başlattı.

Kuruluş Osman'ın 141. Bölümünde Mehmet Bey, Holofira'yı kaçıran Orhan Bey'in peşine düşerek onları takip etti. Orhan Bey ve Mehmet Bey'in çatışacağını bilen Fatma Hatun, yaşananları o sırada konuşan Alaeddin Bey'e ve Gonca Hatun'a anlattı. Orhan ve Mehmet'in çatışmasına dâhil olan Alaeddin ve Gonca, ikilinin arasındaki gerginliği yatıştırmak isteseler de başaramadılar ve tam bu sırada Karacelasun'un öncülüğündeki Moğol nökerlerinin saldırısına uğradılar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 141. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.