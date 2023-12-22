Barbaros’un akıbeti ne olacak?

Ateş Kuşları’nda umut dolu bekleyiş!

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları' atv ekranındaki 36. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda bıçaklanan Barbaros, ameliyattan olumsuz haberlerle çıktı ancak 'Ateş Kuşları' her şeye rağmen umudunu yitirmedi.

Gülayşe'nin ilkokul mezuniyet töreninde Halil tarafından bıçaklanan Barbaros, hastaneye götürüldü. Yolda iki kez kalbi duran Barbaros, önce ameliyata, ardından da yoğun bakıma alındı. Doktorun verdiği tüm olumsuz haberlere ve "Kendinizi en kötü ihtimale hazırlayın" cümlesine rağmen Ateş Kuşları, can yoldaşları olan Barbaros'un hayata tutunacağına olan inançlarını bir an olsun bile kaybetmedi. Barbaros'un hastanede verdiği ölüm kalım savaşı, seyircileri duygusal bir yoğunluğa sürükledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 36. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.