ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Ateş Kuşları
 14

BİLDİRİMLER

  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    YENİ BÖLÜM
  • Ateş Kuşları - 3. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
HABERLER Barbaros’un akıbeti ne olacak?

Barbaros’un akıbeti ne olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  22.12.2023, 21:50
Barbaros’un akıbeti ne olacak?

Ateş Kuşları’nda umut dolu bekleyiş!

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları' atv ekranındaki 36. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda bıçaklanan Barbaros, ameliyattan olumsuz haberlerle çıktı ancak 'Ateş Kuşları' her şeye rağmen umudunu yitirmedi.

Gülayşe'nin ilkokul mezuniyet töreninde Halil tarafından bıçaklanan Barbaros, hastaneye götürüldü. Yolda iki kez kalbi duran Barbaros, önce ameliyata, ardından da yoğun bakıma alındı. Doktorun verdiği tüm olumsuz haberlere ve "Kendinizi en kötü ihtimale hazırlayın" cümlesine rağmen Ateş Kuşları, can yoldaşları olan Barbaros'un hayata tutunacağına olan inançlarını bir an olsun bile kaybetmedi. Barbaros'un hastanede verdiği ölüm kalım savaşı, seyircileri duygusal bir yoğunluğa sürükledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 36. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN