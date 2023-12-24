Mustafa Hakkulu cinayetinde itiraf geldi! İsa Dumlu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir aranan Mustafa Hakkulu'nun cesedinin bulunmasıyla birlikte gözler katil zanlısına çevrildi. Mustafa Hakkulu'nun katili, arkadaşı İsa Dumlu çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay daha gün yüzüne çıktı. Günlerdir her yerde aranan ve son olarak cesedine ulaşılan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mustafa Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu ise cinayeti itiraf etti. Tek kurşunla ensesinden vurulan genç adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet iddialarını uzun süre reddeden İsa Dumlu, arabasında kan lekelerinin olması nedeniyle şüphelerin odağında yer aldı. Müge Anlı'nın ısrarlı soruları karşısında cinayeti itiraf eden Dumlu, "Beraber alkol aldık, eşimin fotoğraflarını görüp yorum yaptı. Dayanamadım öldürdüm" sözlerini kullandı.

İsa Dumlu: "Bengül'ü takip edip etmediğimi bilmiyorum!"

İsa Dumlu'nun anlattıkları Mustafa Hakkulu'nun ailesini tatmin etmedi. İsa'nın, Bengül ile sevgili olduğunu ifade eden aile üyeleri, ikilinin sosyal medyadan takipleştiğini ifade etti. İsa ise, "Bengül'ü takip edip etmediğimi bilmiyorum" sözlerini kullandı.

Cinayet itirafının ardından Bengül de canlı yayına bağlandı. Bengül, İsa'yı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ilk kez gördüğünü belirtirken ilişki iddialarını yalanladı. Bengül, "Ben sosyal medyadan takip ettiğimi iyi bilirim. Araştırabiliyorsanız çıkarın" dedi. Eski eş, "Görüştüğüm iddia edilen 3 çocuklu kişi İsa değil" diye konuştu.

Mustafa Hakkulu cinayetinde hangi gelişmeler yaşanacak? Cinayetin sebebi İsa'nın iddia ettiği gibi kıskançlık mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!