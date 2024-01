Osman Bey’in hür beyliği

“Ali Osman olma vaktidir!”

'Kuruluş Osman'ın 143. Bölümünde Osman Bey, Ak Sakallılarla beraber hür bir beylik kurduğunu ilan ederek tarihi bir kararı açıkladı.

Kuruluş Osman'ın 143. Bölümünde Osman Bey, Ak Sakallılar'ın "Cihan sana yurt olsun, alem sana yar olsun, davan kutlu olsun!" sözleriyle karşılandı. Alplarının Konstantiniyye'de Prenses Maria'nın ardında olduğunu, prensesin Moğollar'ın eline geçmemesi için bir hamle yapmak üzere olduğunu söyleyen Osman Bey, Ak Sakallılar'dan Prenses Maria ile Emir Çoban'ın evladı gibi sevdiği yeğeni Görklü Han'ın evlendirilip kendilerine karşı bir ittifak kurulacağını öğrendi. Başarısız olmayacaklarını dile getiren Osman Bey, Ak Sakallılar tarafından kutlandı. Ak Sakallılar, Osman Bey'i tüm mertliği ve doğruluğuyla tanıdıklarını ifade ederek "Seni bunca yıldır izleriz Osman Bey! Yanlışa düşmedin, mertliğine leke sürdürmedin… Hileye başvurmadın! Yapılan her muameleye doğruluk ile cevap verdin. Bu Osman Bey dedikleri yiğit, benlik davasında mı yoksa nizamı alem davasında mı son kez görmek istedik! Gördük ve inandık; nihayetinde bir karara vardık. Müstakil ve hür beyliğini gayrı kurasın Osman Bey!" diyerek Osman Bey'e müjdeli haberi verdi. Osman Bey ise şu sözleriyle hür beyliğini ilan etti: "Beni zaferden değil seferden mesul tutan Allah'a hamd olsun! Yurdun uluları bizi bu büyük vazifeye layık görmüş! And olsun milletim ve dahi devletim ilelebet hür kalacaktır! Yüce Allah'a and olsun ki… Türk'ün makus talihini yıkacağım! İlelebet ayakta kalacak, cihanı esir alacak bir devlet kuracağım!"

İzleyiciler, Osman Bey'in liderliği altında kurulan hür beyliğin, gelecek bölümlerde nasıl bir yol izleyeceğini merakla beklemeye başladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 143. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.