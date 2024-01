İslam'da Dört Büyük Melek Nedir, Görevleri Nelerdir? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

İslam'da dört büyük melek hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

İslam'da Dört Büyük Melek Nedir?

İslam dininde dört büyük melek olarak bilinen Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil hakkında önemli noktalara değinen Nihat Hatipoğlu 4 büyük melek hakkında neler söyledi? Dört büyük melek, İslam dininde Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil'e verilen ortak isimdir. İslam dininde bu melekler diğer meleklerden daha büyük ve önemlidir. Her bir meleğin ayrı ayrı görevleri vardır.

İslam'da Dört Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin reisinin Cebrail (as) olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Allah'tan vahiyleri getirip peygamberlere iletendir. Gökte görevleri devam ediyor, yerde de Kadir Gecelerinde iner aşağıya" diye konuştu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Allah, Cebrail'in bereketini üzerimizden mahrum etmesin" duasını yaptı.

İkinci büyük meleğin Azrail (as) olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Azrail'in 'ölüm meleği' olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Allah'ın can almakla görevlendirdiği Azrail (as) için kötü bir söz söyleyen gördünüz mü? Allah, her ölüme bir sebep yarattı. Ne diyoruz? Kalp krizi geçirdi, trafik kazası yaptı, düştü… Ama kimse Azrail geldi beni öldürdü demiyor" ifadelerini kullandı. Allah'ın koyduğu ölçüden bahseden Nihat Hoca, "Nasıl insan Allah'ı inkar edebilir, bilmez olur" diye konuştu.

Mikail (as) için 'kainattaki tabiat olaylarını ve rızkı idare etmekle görevli melek' tanımlamasını hatırlatan Nihat Hatipoğlu, yeryüzündeki tüm doğa olaylarının kontrolünün Mikail'de olduğunu vurguladı. Nihat Hoca, "Su baskınlarından depremlere tüm doğa olaylarının yapıcısı ve koruyucusu Mikail (as)" dedi.

Dördüncü büyük meleğin İsrafil (as) olduğunu söyleyen Nihat Hatipoğlu, "İsrafil (as) bekliyor. Kainat yaratıldığından beri elinde surla bekliyor" diye konuştu. İsrafil'in suru üflemekle görevli olduğunu belirten Hatipoğlu, "İsrafil suru iki kez üfleyecek. İlkinde kıyamet kopacak, ikincisinde dirilme gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

