Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisinin Jean Luc'u Kimdir? Burak Çelik Biyografisi

BBCS'nin sevilen oyuncusu Burak Çelik kimdir? Hangi dizilerde rol aldı? Burak Çelik evli mi? Burak Çelik kaç yaşında? Sevilen oyuncu hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için araştırdık

Burak Çelik kimdir?

Burak Çelik'i daha yakından tanıyalım. 21 Temmuz 1992 yılında İstanbul'da doğdu.190 boyunda ve 83 kilo... 2013 yılında Best Model of The World yarışmasında en iyi erkek model seçilen Burak Çelik, oyunculuk kariyerine Karagül dizisindeki Serdar Kılıçoğlu karakteri olarak başladı. Daha sonra oyunculuk serüvenine Hayat Sevince Güzel, Deli Aşk, Kara Yazı, Söz,Sevgili Geçmiş, Senden Daha Güzel ,Kuruluş Osman ve en son Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alarak devam etti.

Burak Çelik nereli?

Burak Çelik İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Çelik'in anne tarafından Arnavut Göçmeni'dir.

Burak Çelik kaç yaşında?

Genç yaşta geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Çelik 31 yaşındadır.

Burak Çelik hangi üniversite mezunu?

Ounculuğuyla beğeni toplayan Çelik, Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Burak Çelik evli mi?

Ünlü oyuncu, 2013 yılında eski Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile dünya evine girdi.Fakat çift sadece 2 yıl evli kaldı. 2015 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandı.

Burak Çelik'in çocuğu var mı?

Burak Çelik'in çocuğu bulunmamaktadır.

Burak Çelik'in oynadığı diziler nelerdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam'da hayat verdiği Ateş karakteri ile başarı basamaklarını hızla tırmanan Çelik'in ilk olarak oyunculuk kariyeri Karagül dizisindeki Serdar Kılıçoğlu rolüyle başladı. 2013-2016 yılları arasında Karagül dizisinde oynayan Çelik daha sonra ilk başrol olduğu dizi olan Hayat Sevince Güzel dizisinde Barış karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kara Yazı dizisinde Erdem Demir karakterine hayat verdi. 2017-2018 yılları arasında Söz dizisinde rol aldı.2019 yılında Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir Denizhan'ı canlandırdı. 2020-2022 yılları arasında ise atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Kongar(Göktuğ Bey) karakterine hayat verdi. Daha sonra Senden Daha Güzel dizisinde Emir Demirhan'ı canlandırdı. En son atv'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ateş Türk (Jean Luc Tonnerre) karakterini oynadı.

Burak Çelik'in oynadığı filmler nelerdir?

Birçok dizide rol alan Burak Çelik beyaz perdede de izleyiciyle buluştu. 2017 yılında yayınlanan Deli Aşk filminde Jeremy Jackson karakterini canlandırdı. Ve 2017 yılında yayınlanan Karanlıktaki Melekler filminde Berk rolüne hayat verdi.