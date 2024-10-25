Milyoner'de milyonluk soru açılıyor! "Kim Milyoner Olmak İster?"de sorulan bir milyonluk soru ne?

"Kim Milyoner Olmak İster?"in yeni bölümünde milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelen Milyoner'de 12 soru açılıyor ve 1.000.000'luk soru ekrana yansıyor. Milyonluk sorunun ne olduğu ve hangi yarışmacının soruyu açtırmayı başardığı ise merak konusu oldu. Daha önce hangi yarışmacıların milyonluk soruları açtırmayı başardığı ve bunların hangi sorular olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Milyoner'in en çok kazanmayı başaran yarışmacıları...
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon değerindeki 13'ü soruyu açtırmayı başardı. Milyonların nefeslerini tuttuğu o anlarda genç yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi.
A: Mercimek
B: Soğan
C: Nohut
D: Sarımsak
Doğru cevap: C Nohut
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru cevap: C Toprak
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı da daha önce yaşanmıştı. Sorulara teker teker doğru yanıt veren 19 yaşındaki genç yarışmacı Ramazan Çulha, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…
A: Hz. Havva
B: Hz. Mikâil
C: Habil
D: Kabil
Doğru cevap: B Hz. Mikâil
Soruları bir bir geride bırakarak final sorusuna ulaşan Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu. İsminde 'h' harfi olan iller hangileri? 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur' sorusuna doğru cevap verdi.