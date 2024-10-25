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Milyoner'de milyonluk soru açılıyor! "Kim Milyoner Olmak İster?"de sorulan bir milyonluk soru ne?

GİRİŞ TARİHİ:  25.10.2024, 14:56 GÜNCELLEME TARİHİ:  25 Ekim 2024 Cuma, 15:15
Milyoner'de milyonluk soru açılıyor! "Kim Milyoner Olmak İster?"de sorulan bir milyonluk soru ne?

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yine nefesler tutulacak. Oktay Kaynarca'nın kendine has sunumuyla atv'de ekrana gelen fenomen yarışma programı Milyoner'de milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Peki milyonluk soru ne? Yarışmacı 12. soruya doğru cevap vererek bir milyonun sahibi olabilecek mi?

"Kim Milyoner Olmak İster?"in yeni bölümünde milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelen Milyoner'de 12 soru açılıyor ve 1.000.000'luk soru ekrana yansıyor. Milyonluk sorunun ne olduğu ve hangi yarışmacının soruyu açtırmayı başardığı ise merak konusu oldu. Daha önce hangi yarışmacıların milyonluk soruları açtırmayı başardığı ve bunların hangi sorular olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Milyoner'in en çok kazanmayı başaran yarışmacıları...

5 milyonluk soruyu açtırdı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon değerindeki 13'ü soruyu açtırmayı başardı. Milyonların nefeslerini tuttuğu o anlarda genç yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi.

"Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Doğru cevap: C Nohut


Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu.

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?

A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt


Doğru cevap: C Toprak

1 Milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı da daha önce yaşanmıştı. Sorulara teker teker doğru yanıt veren 19 yaşındaki genç yarışmacı Ramazan Çulha, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…

"Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?"

A: Hz. Havva
B: Hz. Mikâil
C: Habil
D: Kabil

Doğru cevap: B Hz. Mikâil

Rabia Birsen Göğercin'den büyük başarı

Soruları bir bir geride bırakarak final sorusuna ulaşan Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu. İsminde 'h' harfi olan iller hangileri? 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur' sorusuna doğru cevap verdi.

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