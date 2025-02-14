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HABERLER Sustalı Ceylan'dan çarpıcı tanıtım

Sustalı Ceylan'dan çarpıcı tanıtım

GİRİŞ TARİHİ:  14.02.2025, 11:49 GÜNCELLEME TARİHİ:  14 Şubat 2025 Cuma, 11:50
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Sustalı Ceylan'dan çarpıcı tanıtım

atv’nin büyük merakla beklenen, Süreç Film imzalı dizisi Sustalı Ceylan’ın yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu. Aksiyon ve dram dolu sahneleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran tanıtım, dizinin çarpıcı hikayesine dair ipuçları verdi.

Ceylan'ın özgürlük mücadelesi

Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Tek destekçisi, Necmi'nin yaşlı babası Veysi'dir. Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine ve cesaretine kayıtsız kalamaz. Fakat kader, Ceylan'ı daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşer! İşte o an, Ceylan artık sadece bir anne değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçıdır. Bu karanlık yolda en büyük destekçisi ise Ferhat olacaktır.

Güçlü bir hikaye, usta oyuncular

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Sevgi Yılmaz'a ait olan Sustalı Ceylan, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının destansı mücadelesini anlatıyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler yer alıyor.

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