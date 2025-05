Esra Erol'da günün birincisi!

atv, 20 Mayıs Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk sıraya adını yazdırdı.

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %4,88 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

8 Mayıs'tan beri kayıptı... Esra Erol dakikalar içinde buldu!

Antalya'da yaşayan Mahmut Akkuş dün Esra Erol'da programına gelerek 9 yıldır evli olduğu eşi Bahar Akkuş'un bulunması için yardım istedi. Eşinin iki çocuğunu da bıraktığını, evde bulunan altınları ve nakit paraları da alarak sosyal medyada tanıştığı 70 yaşındaki Saim Demircioğlu'na kaçtığını söyledi. Mahmut Akkuş, eşinin ailesinin de bu ilişkiyi onayladığını Saim'in zengin olduğu için Bahar'ı isterse onunla evlendireceklerini söylediklerini anlattı. Esra Erol ise çok geçmeden müjdeli haberi verdi Bahar Akkuş'u bulduğunu söyledi. Yayına gelen Bahar Akkuş "Eşimle on yıldır evliyiz. Bana düzgün bakmıyor bu yüzden evi terk ettim" dedi. Saim'le olan ilişkisini başlarda inkâr eden Bahar Hanım, bir önceki evliliğinden de bir çocuğu olduğunu belirterek toplamda üç çocuğu olduğunu söyledi. Mahmut'un her konuda yalan söylediğini iddia etti. Mahmut Bey, Bahar'ın 'bana bakmıyor' iddialarını ise yalanladı. "Ben Bahar'la evlendiğimde 30 kiloydu, şu an 120 kilo nasıl bakmıyorum" diyerek Bahar'ın söylediklerine tepki gösterdi. Mahmut Bey, eşim Bahar evden kaçarken evdeki 280 bin lirayı da alıp gitti dedi. Bahar, yanında götürdüğü 280 bin liradan hiç kalmadığını söyledi. Elindeki parayla iki gün otelde konakladığını, kahvaltı yaptığını ve parayı böyle harcadığını söyledi.