canli-yayin
CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?
8
BİLDİRİMLER
  • Gözleri KaraDeniz
    Gözleri KaraDeniz YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak

Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak

GİRİŞ TARİHİ:  10.12.2025, 22:11
ABONE OL
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak

Orhan Bey ve Flavius aynı cephede

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde, sürpriz bir ittifak gerçekleşti.
Orhan Bey, Kutsal Mabet Şövalyelerine karşı birlikte hareket etmek için Flavius'u otağa davet etti.

Flavius, Orhan Bey'in teklifine karşı, "Bizans bu kadar zayıfken neden bize yardım ediyorsun?" diye sordu.

Orhan Bey, Kutsal Mabed Şövalyelerinin arkasındaki haçlıların uçlarda büyük bir yıkıma sebep olacağını ve bundan kurtulmanın yolunun ise aralarında kurulacak bir ittifak olduğunu ifade etti. Flavius'un güvensizliğine karşı da ittifakı yazılı bir anlaşmayla mühürledi.
İki taraf, Kutsal Mabet Şövalyeleri def edilene kadar birbirlerine saldırmamak üzere sözleşti.

Bu sahne, Orhan Bey ve Flavius'un kader ortaklığı mı başlıyor şeklinde yorumlarla bölüme damgasını vurdu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan yedinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN