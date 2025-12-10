Orhan Bey’in adaleti herkesi kuşatıyor

Orhan Bey gayrimüslim ahaliye kol kanat gerdi

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde, Orhan Bey'in Kayı topraklarındaki gayrimüslim ahaliye seslendiği etkileyici bir sahne ekrana geldi.

Orhan Bey, halkı "Kayı'nın sadakat ve şeref timsali ahalisi" sözleriyle selamladı.

"İstedik ki Türk'ün alpından, erinden, bacısından farkı olmayan gayrimüslim tebamız devletimizin otağına buyursun." diyerek sözlerine devam eden Orhan Bey'in hitabı, obada duygusal anlara sahne oldu.

Ahali içinden biri, "Beyimiz başımızda, devletimiz bize her daim kol kanat germekte. Bir derdimiz yoktur Orhan Bey."sözleriyle karşılık verdi.

Bu sözler üzerine Orhan Bey,

"Beni sizin gibi fedakâr bir ahaliye bey olarak şereflendiren Allah'a şükürler olsun." diyerek halkına duyduğu minneti dile getirdi.

Sahne, Orhan Bey'in adalet ve tevazu dolu liderliğini bir kez daha gözler önüne sererek bölüme damgasını vurdu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan yedinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.