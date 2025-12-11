Orhan Bey, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin izini buldu

atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 7. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Bu hafta da izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca sosyal medyada çok konuşuldu.

7.Bölümde neler oldu?

Kutsal Mabedin karanlık gölgesi Bursa'nın üzerine düştü

Armodies'e ölüm ve yıkım amacıyla gelen Mabed Şövalyeleri, planlarıyla kuşatmayı yarıp Bursa Tekfuru Saroz'u şehirden kaçırdı. Bu saldırı, uçlarda ölümün ve yıkımın gölgesini iyice hissettirdi.

Dövmenin sırrı keşişte çözüldü

Orhan Bey, alpların Söğüt'te karşılaştığı gizemli kişilerde görülen dövmelerin, İmparator'a düzenlenen saldırının savaşçılarında görülen dövmeyle aynı olduğunu fark etti. Bu alametin sırrını çözmek için Hristiyanlıkla ilgili tüm işaretlere vakıf bir keşişe gitti. Keşişin verdiği bilgi, Orhan Bey'i Kutsal Mabed Şövalyelerine bir adım daha yaklaştırdı.

Ezeli düşmanlar ortak tehlike karşısında ittifak kurdu

Kutsal Mabed Şövalyelerinin büyük bir Haçlı seferine zemin hazırladığını anlayan Orhan Bey, tehlikeyi savuşturmak amacıyla Flavius'u otağa davet etti. Taraflar, Mabed Şövalyeleri tehdidi sonlanana dek birbirlerine saldırmamayı taahhüt etti. Ancak Flavius, imparatorla görüşmesinde; "Tehlike geçtikten sonra Orhan Bey ile savaşımızı sürdüreceğiz." vurgusunu korudu. İmparator ise Orhan'ın ilk hedefinin Bursa olacağını ima etti.

Halkının acısı karşısında Orhan Bey'in derin kederi

Mabed Şövalyeleri'nin katliam izleriyle karşılaşan Orhan Bey, bölgede gördüğü acılar karşısında derin bir keder yaşadı. Katliamdan kurtulan küçük bir kız çocuğunu görüp ona sarılan Orhan Bey, yaşananların hesabını soracağını ifade etti. Orhan Bey, alplarına "Halkınıza, yaşatılanları unutmayın. Türk'ün menzil bildiği topraklara tasallut etmek neymiş, onlara en acı şekilde göstereceğiz." diyerek seslendi ve istikameti Armodies olarak belirledi.

Armodies'te büyük yüzleşme: Hector ile ilk karşılaşma

Armodies'e ulaşan Orhan Bey, Kutsal Mabet Şövalyeleri'nin lideri Hector ile ilk kez karşı karşıya geldi. Hector, Şahinşah ve Orhan'a dönerek, "Fatma ve Yiğit elimde. Eğer İmparatoru vermezseniz sonuçlarına katlanırsınız." diye tehdit etti. Bu sert rest, iki taraf arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Bu tehdit karşısında Orhan Bey'in nasıl bir yol izleyeceği, gelecek bölümlerde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.