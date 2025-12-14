Milyoner'de 500 Bin TL'lik uzay sorusu! "Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?"

atv ekranlarında yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster?", bu kez tıp fakültesi mezunu genç bir yarışmacının performansıyla gündeme geldi. Yarışmada 500 Bin TL değerindeki kritik soruya ulaşan Mehmet Sakin, soğukkanlı duruşu ve bilgisiyle dikkat çekti.

25 yaşındaki Mehmet Sakin, aslen Ağrılı olmasına rağmen İstanbul'da doğup büyüdü. 2024 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan genç yarışmacı, şu anda Ağrı'da bir hastanede pratisyen hekim olarak görev yapıyor.

Yarışma boyunca jokerlerini doğru zamanda kullanarak ilerleyen Mehmet Sakin, başarılı performansıyla 11. soruyu açtırmaya hak kazandı. 500 B in TL'lik bu soruda yarışmacının karşısına bilim ve uzay temalı dikkat çekici bir soru çıktı.

500 Bin TL'lik soru neydi?

Mehmet Sakin'e yöneltilen soru şu şekildeydi:

"Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?"

A: Merkür

B: Venüs

C: Dünya

D: Mars

Sorunun cevabını izlemek için...

Zorlayıcı olduğu kadar bilgi gerektiren bu soru, stüdyoda heyecanı zirveye taşıdı. Yarışmacının joker hakkının bulunmaması, sorunun ağırlığını daha da artırdı.

