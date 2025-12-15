Gözleri Karadeniz'in Ayla'sı Gizem Arıkan soruları cevapladı

Gözleri Karadeniz, duygusal yoğunluğu ve hikâye diliyle sezonun en farklı işlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sizin için bu projeyi diğerlerinden ayıran, kişisel olarak en derin fark ne oldu?

Diğerlerinden ayıran en önemli etken oynadığım karakterim oldu diyebilirim.Ayla'nın çok yönlülüğü ,sürprizli bi karakter olması ve hikayesi beni etkiledi.Ayrıca her karakterin kendi içinde bir hikayesi ve motivasyonu var her bir karakter diğerinin motivasyonundan beslenebiliyor.Bunlar diyebilirim

Hikâye Karadeniz'in dalgalarından İstanbul'un karmaşasına, oradan yeniden Rize'nin doğasına uzandı. Bu yolculuk hem hikâyeyi hem karakterleri nasıl dönüştürdü sizce? Rize'ye yeniden dönmek size kişisel olarak neler hissettirdi?

Bu yolculuk bize samimiyet kattı.Hem oyuncular hem atmosfer bu samimiyetten faydalanmış oldu.Ben kendi adıma hem ruhumu besliyor hem dinlendiriyor hem enerji depoluyorum.Karadeniz'in doğası zaten başlı başlına güzel bir tablonun içinde yaşama hissi veriyor.Bu da bize ve dizimize güzellikler katıyor.

Haki ve Ayla karakterlerinin ilişkisi, enerjileri ve diyalogları izleyiciler tarafından çok seviliyor. Siz Gizem olarak bu ikiliyi izlerken neler hissediyorsunuz?

Seyircimiz bizi sevdi onu çok net görüyorum.Eksik olmasınlar.Bazen söyleyemedikleri şeyleri bizde görmek haklı bir komiklik getiriyor.Ben aşırı eğleniyorum.İkisinin o zıtlığı o doğal akıştaki halleri beni çok güldürüyor.Çabasız eğlenceli bir ekip oldular.

Ekranda diğer karakterlere göre Ayla karakteri çok renkli bu karakteri canlandırırken kendinize benzettiğiniz davranışları oluyor mu? Oluyorsa kısaca örnek verebilir misiniz?

Ayla'nın neşesini eğlencesini kendime benzetiyorum.Hatta bazen açık sözlülüğü de benzeyebilir.Ayla patavatsız bende o yok ama ben de bir anda hiç beklenmedik şeyler söyleyebiliyorum. Aylaya ulaşmak zor o bayağı sazı eline alıp kendi çalıp kendi söylüyor kimseyi umursamadan kendi derdiyle ilgileniyor.Onun o vurdumduymazlığını seviyorum.

Ayla ve Nermin'in gelin görümce diyalogları diziye gerçekten hareket katıyor sizin kendi aile bağlarınızda ilişkileriniz nasıldır?

Benim kendi aile bağlarım güçlüdür.Aileme çok düşkünüm.Önceliğim hep ailem olmuştur.Çoğu insan akraba sevmez ama ben severim.O kalabalığı bağlılığı seviyorum.Nermin Ayla ilişkisi benim ailemde yok ister miydim diye sorsanız istemezdim. Sadece aralarında geçen komik atışmaları alabilirdim kendime.Ben daha ne olduğu belli sağlam sabit ilişkileri seviyorum.Nermin ve Ayla çok inişli çıkışlı bir ilişkiye sahip

Gözleri Karadeniz çekimleri sırasında unutamadığınız bir an oldu mu? Varsa bizimle paylaşabilir misiniz?

Tek bir an söyleyemem belki ama sette sürekli güldüğümüz eğlendiğimiz anlar oluyor.Sahne aralarında epey gülmekten konuşamadığımız anlar oluyor onları unutmam hepsi benim bebeklerim.

Karadeniz yemekleriyle aranız nasıldır? Daha önce Karadeniz'e gelme fırsatınız oldu mu?

Karadeniz yemeklerini seviyorum .Ben genel olarak yemek yemeyi seven bir insan olduğum için burada da mutlu oldum. Benim eşim Artvinli onun sayesinde Karadeniz'i de gezme fırsatı bulmuştum.O yüzden buralara ve yemeklere yabancı değilim aslında bildiğim şeyler valla güzel memleket Karadeniz....

Set temposunun ardından Rize'de neler yapıyorsunuz? Kendinize bir rutin oluşturabildiniz mi?

İlk geldiğimde biraz zorlandım ama hemen alıştım diyebilirim.Boşluklarda zaten İstanbul'a gidiyorum.Ailemle vakit geçiriyorum.Gitmediğim zamanlarda da genelde Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.Spor yapmaya çalışıyorum.Denize karşı Kitap okuyup bir şeyler izlemek de karadeniz havasında çok sevdiğim bir rutin oldu.