Alaeddin Bey Kutsal Mabed şövalyelerine işte böyle darbe vurdu

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde tansiyonu yükselten bir sahne daha ekrana geldi. Pusudan kurtulan Fatma Hatun, Kutsal Mabed Şövalyelerinin Söğüt’te yuvalandığı gizli mekânın adresini Alaeddin Bey’e ulaştırdı.

Aldığı bu kritik bilgiyle vakit kaybetmeyen Alaeddin Bey, Fatma Hatun, Yiğit ve alplarla birlikte gizli eve baskın düzenledi. Söğüt'te yapılan baskın, Mabed Şövalyeleriyle çetin bir mücadeleye sahne oldu. Kılıçların çekildiği, okların havada uçuştuğu çatışmada taraflar ağır bedeller ödedi. Zorlu mücadele sırasında kayıplar verilse de Alaeddin Bey ve alpları, düşmanı etkisiz hâle getirmeyi başardı.

Çatışmanın ardından üst kata çıkan Alaeddin Bey, Fatma Hatun ve Yiğit, Dafne'nin de burada saklandığını gördü. Dafne'yle karşılaşan Fatma Hatun, şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Seni nasıl kaçırdılar?" diye sordu. Gözyaşları içinde Fatma Hatun'a sarılan Dafne ise, "Sana canımı borçluyum" sözleriyle mağduru oynadı.

Bu sahne, Söğüt'teki tehlikenin henüz tamamen ortadan kalkmadığını ve Dafne'nin varlığının yeni soruları beraberinde getirdiğini göstererek bölüme damgasını vurdu. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan sekizinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, Söğüt'teki baskın sahnesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı