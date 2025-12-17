Aynı Yağmur Altında'nın kadrosu ilk kez bir araya geldi!

Yapımını Baba Yapım’ın, Proje Tasarımını Hasan Burak Kalaycı’nın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı’nın oturduğu atv’nin yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında”dan ilk kare yayınlandı.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin çekim öncesi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, oyuncular ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Tüm kadronun bir arada olduğu okuma provasından gelen kareler, izleyicide merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan "Aynı Yağmur Altında"nın oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan yer alıyor.

Aşk, kesişen yollar ve sırlar

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin kısaca konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Güçlü kalemlerden, etkileyici bir hikaye

Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın üstlendiği Aynı Yağmur Altında güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesi yakında atv'de!