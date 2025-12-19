"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

canli-yayin
GİRİŞ TARİHİ:  19.12.2025, 16:33
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Yemekte yapılan hata final gününe damga vurdu

Final günü yemekte yapılan hata herkesi şok etti. Büyük ödülün olduğu gün hata yapan masa ne yapacağını şaşırdı.

Kayınvalidenin isteği gelinini şok etti

Yeşim'in evliliğinde yaşadığı sorunlar kayınvalidesi Beyhan hanımı kızdırdı. "Gelinim evliliğini bitirme kararı alırsa kayınvalidelik haklarımı alırım" diyen Beyhan hanım gelinine rest çekti.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazanan gelin Yeşim oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

