İki ordu karşı karşıya: Savaş başlıyor! “Kuruluş Orhan”

atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 9. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Aksiyon, duygu ve gerilimin iç içe geçtiği bölüm, yayın gecesi boyunca sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde yer aldı.

9. Bölümde neler oldu?

Mabed şövalyelerine karşı büyük oyun

Mabed Şövalyeleri'nin kurduğu tuzağı tersine çeviren Orhan Bey esir durumdayken alplerin bölgeye yetişmesiyle dengeleri altüst etti. Orhan Bey'i elinden kaçırmanın öfkesiyle çılgına dönen Hector, yeni ve daha tehlikeli hamlelerin sinyalini verdi.

iznik yolunda pusu: Asporça boyun eğmedi, Orhan Bey yetişti

İznik'e gitmekte olan Prenses Asporça, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin pususuyla karşı karşıya kaldı. Teslim olmayı reddeden ve askerleriyle birlikte mücadeleye giren Asporça'ya Orhan Bey ve alpleri yetişti. Orhan Bey'in, "Asporça ve Dafne'yi kollayın, geri kalan herkesi öldürün" emriyle başlayan çatışmada alpler Mabed Şövalyeleri'ni bozguna uğrattı.

Flavius ve Fatma Hatun yüzleşti

Flavius ile Fatma Hatun'un karşılaşması bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu. Kılıçların ve sözlerin konuştuğu buluşmada Flavius'un "Tüccar değilim, âşık bir adamım" sözleri Fatma Hatun'u şaşkına çevirdi. Ancak Fatma Hatun, Flavius'un kimliğini bu kez de tam olarak öğrenemedi.

Derin kederin ardından Orhan Bey'in intikam yemini

Kutsal Mabed Şövalyelerinin saldırısında Abdullah Bey ve Sungur Bey'in şehadeti Orhan Bey'i derin bir kedere boğdu. Gözyaşlarına hâkim olamayan Orhan Bey, obada yaptığı konuşmada Hector'un adını anan herkesin nefesinin kesileceğini söyleyerek intikam yemini etti.

Osman Bey'in rüyası: Bursa'nın fethi

Bölümün en çarpıcı anlarından biri Osman Bey'in gördüğü rüya oldu. Bursa'nın fethini gören Osman Bey, rüyasında musallada kendisini ve başında oğlu Orhan Bey'i gördü. Orhan Bey'in, "Düşünü hakikat kıldık baba, Bursa'yı aldık; seni kaybettik" sözleriyle Osman Bey rüyasından uyandı.

Nilüfer Hatun, Prenses Asporça'yı kafese gönderdi

Asporça'nın obaya gelişiyle kadınlar arasındaki tansiyon yükseldi. Nilüfer Hatun'un, Prenses Asporça ve Dafne'yi kafesli çadıra göndermesi üzerine Asporça büyük öfke yaşadı. Nilüfer Hatun, "Esir değilsin ama pek kıymetli misafirsin" sözleri ile son sözü söyleyerek Prenses Asporça'yı kafese gönderdi.

İki ordu karşı karşıya: Savaş başlıyor

Bölüm finalinde iki ordu karşı karşıya geldi. Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin başında yer alırken; Orhan Bey alpları ve beyleriyle savaş düzeni aldı. Hector'un tehditlerine karşı Orhan Bey'in, "Bugün buradaki savaş, hak ile batılın savaşıdır" diyerek tekbir getirmesiyle savaşın fitili ateşlendi. Savaşın seyri ve sonrasında neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle Çarşamba 20.00'de atv'de!