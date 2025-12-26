"Nursel İle Mutfak Bahane" Hafta finalinde neler oldu?

Final gününe damga vuran evlilik teklifi herkesi şok etti
Günlerdir bir küs bir barışık, yeni bir sayfa açmaya çalışan Seyit Ali ve Melike herkesi şok etti. Final günü evlilik teklifi eden Seyit Ali, istediği gibi Melike ile mutluluğu yakalayabilecek mi?
Gamze ve Akın arasında sular durulmuyor
Evliliklerini kurtarmaya çalışan Gamze ve Akın cephesinde her gün yeni bir olay gün yüzüne çıkıyor. Her şeye rağmen çift sorunlarını çözüp yarışmaya ve evliliklerine devam edebilecek mi?
Haftanın kazananı kim oldu?
Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Gamze ve Akın çifti oldu
"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!