A.B.İ. için geri sayım başladı!

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı “A.B.İ.” dizisinin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 13 Ocak Salı akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doğan'ın hayatının nasıl değiştiğini anlattığı sahneler dikkat çekerken, karakterin geçmişiyle ve ailesiyle olan bağına dair güçlü ipuçları veriliyor. Doğan'ın yaşadıklarını kendi ağzından aktardığı anlar, izleyicide karakterin iç dünyasına dair derin bir merak uyandırıyor.

Tanıtımın finalinde ise Doğan'ın babasının söylediği, "Belki de hiç kimse gitmez… sen dönersin." sözleri, Doğan'ın ailesiyle yaşayacağı yüzleşmenin hikâyenin merkezinde olacağının sinyalini veriyor. Geçmişten kaçarken bambaşka bir hayat kuran Doğan'ın, yıllar sonra geri dönmek zorunda kalacağı aile bağları ve saklı sırlar, dizinin dramatik gücünü ortaya koyuyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Güçlü hikâyesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni yılın en çok konuşulacak yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.



Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", 13 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle atv'de!