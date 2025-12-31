10 yıldır Türkiye'nin değişmeyen birincisi atv

atv, 2025 yılını birincilikle bitirerek “son 10 yılın en çok izlenen televizyon kanalı” oldu.

Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, üst üste 10 yıl boyunca elde ettiği izlenme oranlarıyla Türkiye televizyon sektörünün en çok izlenen kanalı olma başarısını gösterdi.

Güçlü hikâyelere sahip yerli dizileri, yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan yapımları ve izleyiciyle bağ kuran programlarıyla atv; yalnızca dönemsel başarılarla değil, sürdürülebilir liderliğiyle fark yarattı.

Türkiye'de geniş izleyici kitlelerine ulaşan yapımlarının yanı sıra, yurt dışında da ilgiyle takip edilen dizileriyle atv, ekran gücünü her yıl istikrarlı biçimde artırdı.

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla dikkat çeken atv; Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde elde ettiği izlenme oranlarıyla yılı birincilikle tamamladı. Bu sonuçlar, atv'nin her hedef kitledeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan atv; güçlü içerik stratejisi, yıldız isimleri ve izleyicisiyle kurduğu samimi bağ sayesinde liderliğini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor.