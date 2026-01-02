canli-yayin
CANLI YAYIN
Evde Tek Başına / Yabancı Sinema
6
BİLDİRİMLER
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER "Nursel ile Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ:  02.01.2026, 16:19
ABONE OL
"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Gamze ve Akın evliliklerine ikinci bir şans verecek mi?

Evliliklerinde sorunlar olan Gamze ve Akın çifti final gününde herkesi umutlandıran bir adım attılar. Birbirlerine güzel şeyler söyleyerek evliliklerini kurtarmaya çalışan çift herkesi duygulandırdı.

Dünürler arasında sünnet düğünü krizi

Yıldızları bir türlü barışmayan Beyhan ve Ayşe Hanım'ın arası bu seferde torunlarına yapmak istedikleri sünnet düğünü ile açıldı. Dünürler bu krizi aşabilecek mi?

Stüdyoya gelen mektup herkesi şok etti

Melike ve Seyit Ali arasında sular bir türlü durulmuyor. Havva hanım gönderdiği mektup ile ortalığı karıştırdı.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Melike oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN