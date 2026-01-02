"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Gamze ve Akın evliliklerine ikinci bir şans verecek mi?

Evliliklerinde sorunlar olan Gamze ve Akın çifti final gününde herkesi umutlandıran bir adım attılar. Birbirlerine güzel şeyler söyleyerek evliliklerini kurtarmaya çalışan çift herkesi duygulandırdı.

Dünürler arasında sünnet düğünü krizi

Yıldızları bir türlü barışmayan Beyhan ve Ayşe Hanım'ın arası bu seferde torunlarına yapmak istedikleri sünnet düğünü ile açıldı. Dünürler bu krizi aşabilecek mi?

Stüdyoya gelen mektup herkesi şok etti

Melike ve Seyit Ali arasında sular bir türlü durulmuyor. Havva hanım gönderdiği mektup ile ortalığı karıştırdı.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Melike oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!