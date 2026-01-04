Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezonun en güçlü yapımlarından biri olmaya hazırlanan "Aynı Yağmur Altında"dan yeni bir tanıtım yayınlandı.

Londra'dan İstanbul'a Uzanan Bir Aşk Hikâyesi

Başrolünde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan 'Aynı Yağmur Altında', yayınlanan yeni tanıtımıyla heyecan yarattı. Her an ölüm gerçeğiyle yüz yüze olan Rosa, hayata tutunmasını sağlayacak aşk için zorluklara göğüs gerebilecek mi? Ali ile birbirlerine olan aşkları, farklı kültürlerin yarattığı engellerin önünde durabilecek mi?

Usta oyuncular ve genç isimler aynı kadroda

Zengin oyuncu kadrosunun ilk kez izleyici karşısına çıktığı tanıtımda ayrıca Hülya Avşar, alışılmışın dışında bir rol ve görünümüyle dikkat çekti.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Tanıtımlarıyla kısa sürede büyük ilgi gören Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında' yakında izleyiciyle buluşacak. Dizinin iddialı kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Aynı Yağmur Altında yakında atv'de başlıyor!