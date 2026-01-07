canli-yayin
Reyting kupası atv'nin!

GİRİŞ TARİHİ:  07.01.2026, 10:36
Süper Kupa Yarı Finali’nde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldiği gecede, Tüm Türkiye "atv" izledi!

Süper Kupa karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karşı karşıya gelen Fenerbahçe – Samsunspsor'un yarı final karşılaşması gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

Yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u Adana'da 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Dün akşam tüm Türkiye atv izledi! Tüm kategorilerde birinci!

Tüm Kişiler'de %9,51 izlenme oranı ve %23,32 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %10,43 izlenme oranı ve %26,93 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise %10,75 izlenme oranına ve %25,38 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

