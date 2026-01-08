canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
8
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Çarşamba günün kazananı atv oldu!

Çarşamba günün kazananı atv oldu!

GİRİŞ TARİHİ:  08.01.2026, 11:35
ABONE OL
Çarşamba günün kazananı atv oldu!

Türkiye’yi ekrana kilitleyen iki program Müge Anlı ve Esra Erol

Tüm kişiler'de Esra Erol zirvede

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,50 izlenme oranı ve %21,81 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.



20+ABC1'de Müge Anlı farkı

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,26 izlenme oranı ve %34,48 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %5,43 izlenme oranı ve %35,56 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.



DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN