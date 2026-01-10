A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu yeni rolünü anlattı

“Ailenin hem gücümüz hem de güçsüzlüğümüz olduğunu izleyecekler”

atv'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES'ın imza attığı A.B.İ.' dizisinde Çağla karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı.

"Çağla, yaralarının etrafında kendisini ve ailesini korumaya çalışan bir kadın"



Yetenekli oyuncu Afra Saraçoğlu, dizide hayat verdiği Çağla karakteri için şunları söyledi: "Çağla, yaralarının etrafında kendisini ve ailesini korumaya çalışan genç bir kadın. Çok katmanlı bir karakter ve değişime çok açık. Ben de seçimleriyle hangi yöne gideceğini görmeyi bekliyorum."





Dizinin güçlü aile teması üzerine değinen Saraçoğlu, "Ailenin hem gücümüz hem de güçsüzlüğümüz olduğunu izleyecekler." ifadelerini kullandı.

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv'de.