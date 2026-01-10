Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe’nin

Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Goller



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan dev finalde gol perdesini 28. dakikada sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Guendouzi açtı. İlk yarıda başka gol olmayınca Fenerbahçe soyuna odasına 1-0 üstünlük ile gitti.

İkinci yarının hemen başında bu kez sahneye Oosterwolde çıktı. Takımının 2. golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe bu sonuçla Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

İki takımda eksiklikler



atv'den naklen yayınlanan dev maçta iki takımdan da eksikler vardı.

Okan Buruk'un öğrencilerinden Victor Osimhen ile Ismail Jakobs sahada yer almadı.

Domenico Tedesco'nun öğrencilerinden ise; kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemedi.

Yeni format



TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti.

Yeni formatta oynanan kupada; Galatasaray yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale çıkmıştı.

Fenerbahçe ise yarı finalde Samsunspor ile karşılaşmış, maçtan 2-0 galip ayrılarak finale adını yazdırmıştı.