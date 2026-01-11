canli-yayin
A.B.İ'nin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı

GİRİŞ TARİHİ:  11.01.2026, 13:47 GÜNCELLEME TARİHİ:  11 Ocak 2026 Pazar, 13:48
“Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…” atv’de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES’ın imza attığı ‘A.B.İ.’ dizisinde Doğan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı.

"Doğan ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam"
Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi:
"Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul'a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor."

"Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…"
A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek, "Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…" sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı.

"Merak duygusu yüksek bir aile dramı"

Dizinin anlatı yapısına da değinen İmirzalıoğlu, "Merak duygusu yüksek, duygusal açılımların ve aksiyonun olduğu bir aile dramı…" ifadeleriyle A.B.İ.'nin izleyiciye sunduğu dünyayı özetledi. Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Şahin Kendirci, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Ardıl Zümrüt, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv'de.

