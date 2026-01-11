Dün akşam tüm Türkiye 'atv' izledi!

Süper Kupa karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşandı.

Dün akşam Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe final karşılaşması gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe A.Ş.'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mattéo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Karşılaşmanın kazananı Fenerbahçe A.Ş. kulüp tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'da mutlu sona ulaşmış oldu.

Tüm kategorilerde birinci!

Tüm Kişiler'de %17,12 izlenme oranı ve %44,15 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %17,64 izlenme oranı ve %50,98 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise %17,86 izlenme oranına ve %48,01 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

