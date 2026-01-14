Kuruluş Orhan’da yürekleri dağlayan veda

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde izleyicileri derinden sarsan anlar yaşandı. Orhan Bey, ölüm döşeğindeki babası Osman Bey’in huzuruna, Bursa’nın fethi müjdesi ve Bursa toprağıyla geldi.

"Muştumuzla geldik baba… Bursa gayrı Osman Bey'in devletinindir" diyen Orhan Bey, fethedilen toprakları babasının avucuna koydu. Aldığı müjde karşısında şükreden Osman Bey, evlatlarına son kez seslendi. Kızlarına, "Beni hep gururlandırdınız, beni her daim yanınızda ve yüreğinizde bilin" diyerek helallik verdi.



Osman Bey hakka yürüdü

Alaeddin Ali'ye, "Daima abinin yanında duracaksın" nasihatinde bulunan Osman Bey, Orhan Bey'e ise şu sözlerle emanetini teslim etti: "Bu yol ateşten gömlektir. Lakin sen onun içinde yanmadan pişmeyi bilenlerdensin." "Ben sizden razıydım, Rabbim de sizden razı olsun." sözlerinin ardından kelime-i şehadet getiren Osman Bey, ruhunu teslim etti.

Osman Bey'in vefatının ardından otağda gözyaşları sel oldu. Bir devir kapanırken, Orhan Bey için artık bambaşka bir yol, ağır bir emanet ve yeni bir dönem başladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle ekran başındaki milyonlara unutulmaz bir veda yaşattı.