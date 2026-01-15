canli-yayin
CANLI YAYIN
Kupa Günlüğü
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER A.B.İ.'nin setinden renkli görüntüler

A.B.İ.'nin setinden renkli görüntüler

GİRİŞ TARİHİ:  15.01.2026, 16:15 GÜNCELLEME TARİHİ:  15 Ocak 2026 Perşembe, 16:20
ABONE OL
A.B.İ.'nin setinden renkli görüntüler

atv ekranların izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı A.B.İ. dizisinin setinde, ilk bölümün reyting başarısı ekip tarafından pasta kesilerek kutlandı.

İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen A.B.İ., reytinglerde başarılı bir başlangıca imza attı. Dizinin bu başarısı, set ekibi tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile her Salı atv'de.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN