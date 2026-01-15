Tarihi gece: Bursa fethedildi, Osman Bey ebediyete uğurlandı!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle hem fetih sahneleri hem de duygusal kırılmalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bursa’nın fethi ve Osman Bey’in vefatıyla tarihin en kritik dönemeçlerinden biri ekrana taşındı. Dizi, #KuruluşOrhanBursanınFethi etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.

Fethin muhteşem sembolü Ezan-ı Muhammedi Bursa'da

10.Bölümde neler oldu?

Orhan Bey Haçlı ordusunu bozguna uğrattı

Mabed Şövalyeleri'nden oluşan Haçlı ordusuyla çetin bir savaşa giren Orhan Bey, taktik dehasıyla çatışma başlamadan düşmana büyük zayiat verdirdi. Savaşın ilerleyen safhalarında üstünlüğü tamamen ele geçiren Orhan Bey, Hector'la karşı karşıya geldi. İki komutanın kıran kırana mücadelesinde Orhan Bey Hector'u ağır yaralarken, Hector savaş meydanından kaçmak zorunda kaldı.

Flavius ve Fatma Hatun arasında duygusal yüzleşme

Bölümün dikkat çeken sahnelerinden biri Flavius ile Fatma Hatun'un yeniden bir araya gelmesi oldu. "Benim kimsem kalmadı" diyen Flavius'a Fatma Hatun'un,

"Bir daha kimsem yok deme. Ben varım." sözleri geceye damga vurdu. İkilinin geleceklerine dair yaptığı konuşma, izleyiciyi duygulandırdı.

Alplar Bursa'ya sızdı, kale içten fethedildi

Alaeddin Bey'in önderliğinde hareket eden alplar, uzun uğraşlar sonucu Bursa Kalesi'ne tünel kazarak şehre sızmayı başardı. Kale içinden alınan bu kritik hamle, fetih yolunda dengeleri tamamen Orhan Bey'in lehine çevirdi.

Orhan Bey masada da galip: Bursa Türk'e yurt oldu

Savaş meydanındaki üstünlüğünü masaya da taşıyan Orhan Bey, imparatorla yeniden müzakere masasına oturdu. Taviz vermeden Bursa'nın teslimini isteyen Orhan Bey, kararlılığıyla sonuç aldı. Yapılan anlaşma sonrası Bursa, Orhan Bey'e teslim edildi.

Bursa'da ilk ezan okundu

Muzaffer komutan olarak Bursa'ya giren Orhan Bey, şehri resmen teslim aldı. Fetihle birlikte şehirde ilk ezan okundu. Orhan Bey, Bursa ahalisine hitaben yaptığı konuşmada: "Yıllar süren eziyetli bekleyişiniz gayrı bitmiştir. Sizleri refah ve bolluk günleri beklemektedir." sözleriyle halka güven verdi.

Osman Bey'den son nasihat, son veda

Fetih müjdesini Bursa toprağıyla babasına götüren Orhan Bey, Osman Bey'le son konuşmalarını yaptı. Osman Bey, "Emanet artık senindir. Giydiğin ateşten gömlek yanmakta değil, pişmekte mahirsin." sözleriyle Orhan Bey'e rızasını verdi, ailesiyle helalleşti. Osman Bey'in Kelime-i Şehadet getirerek Hakk'a yürümesiyle otağda gözyaşları sel oldu.

İzlemek için tıklayın: