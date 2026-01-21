A.B.İ. zirveye yerleşti!

Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ. ikinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,03 izlenme oranı ve %26,88 izlenme payı, AB'de %8,31 izlenme oranı ve %22,63 izlenme payı 20+ABC1'de %10,57 izlenme oranı ve %26,20 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

2. Bölümde Neler Yaşandı?

Melek'in hastaneden kaybolması büyük bir paniğe neden oldu. Bunun üzerine Doğan ve Çağla, Melek'i bulmak için harekete geçti. Melek'in Behram tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphelenen Doğan, Behram'ın izini sürerek onu buldu ve konuşturdu. Behram'ın itirafı ise Doğan'ı şaşkına çevirdi; Melek'i kaçıranın Sinan olduğunu söyledi. Ardından Doğan, Sinan'ı buldu ve Melek'in yerini öğrenmeye çalıştı. Fakat Sinan işleri zorlaştırmaya devam etti. Diğer yandan Behram'ın adamları Melek'ten bir itiraf videosu almaya çalışsa da Melek onlara boyun eğmedi. Bunun üzerine Behram, Melek için ölüm emri verdi. Çağla ise Doğan'a Melek'i bulması için destek oldu. İkili birlikte harekete geçerek Melek'i kurtardı. Çağla'nın Melek'i kendi evine götürerek hem Melek'e hem de Doğan'a yardım etmesi, onun güvenini kazanmasını sağladı. Ayrıca Çağla'nın olay yerinde bir dosya gördüğünü söylemesi, yeni bir şüphelinin olabileceği düşüncesini beraberinde getirdi. Ancak Behram'ın Melek'in yerini ifşa etmesiyle birlikte, polis ve savcının olay yerine gelmesi Melek için son derece gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan bu kargaşa sırasında Sinan'ın arabasında söz konusu dosyayı gören Çağla, dosyayı savcıya gösterdi. Dosyada Tahir Hancıoğlu'nun tüm mirasını Doğan'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla birlikte, tüm oklar Sinan'a çevrildi.

A.B.İ yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!