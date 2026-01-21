canli-yayin
9
HABERLER Orhan Bey’den tuzağa karşı büyük hamle

GİRİŞ TARİHİ:  21.01.2026, 21:59
Kuruluş Orhan’ın nefes kesen sahnesinde Orhan Bey, kendisini tuzağa düşürmeye çalışan Saroz’u, Prenses Asporça ile planladığı karşı hamleyle büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Orhan Bey'in attığı okla Saroz'un yaralanmasının ardından Hektor'un öfkesi sözlerine yansıdı: "Orhan'ı tuzağa düşüreceğim derken, kendin tuzağa düşmüşsün." "Bugün burada ben kim istersem o ölecek!" diyen Orhan Bey'in alplerine verdiği "Saldırın!" emriyle birlikte çarpışma tüm şiddetiyle başladı.

Mabed Şövalyesi Hektor'un hükmü verildi: Zalimler için yaşasın cehennem

Kılıçların konuştuğu, meydanın kana bulandığı mücadelede Orhan Bey bir kez daha savaş meydanının hâkimi oldu. Mücadelenin sonunda Hektor'u alt eden Orhan Bey, hükmünü ilan etti: "Zalimler için yaşasın cehennem!" Bu sözlerin ardından Hektor'un başını uçuran Orhan Bey, düşmanlarına korku salarken izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

