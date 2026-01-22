Kuruluş Orhan’da yeni dönem: Osmanlı Devleti ilan edildi

Devletin alametleri göründü: yeni sancak ve ilk akçe

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan 11. bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Orhan Bey'in adalet anlayışı, düşmanlarına karşı verdiği sert hükümler ve Osmanlı Devleti'ni ilan ettiği anlar geceye damga vurdu. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yayın gecesi boyunca Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.

Sultan Orhan zalimlere haddini bildirdi

11.Bölümde neler oldu?

Orhan Bey'den Bursa esnafına adalet mesajı

Bursa'da esnafı ziyaret eden Orhan Bey, halkın sorunlarını birebir dinledi. Gayrimüslim esnafa hitap eden Orhan Bey, "Teraziniz adaletten şaşmadığı müddetçe gönlünüz rahat olsun" sözleriyle güven verdi. İmparatordan alınacak altınların esnafın ticaretine destek olarak kullanılacağını açıklaması, şehir halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Asporça'ya kurulan tuzak bozuldu

Asporça ile plan yapan Orhan Bey, Saroz ve Mabed Şövalyeleri'nin hain tuzağını bozdu. Tam zamanında yetişen Orhan Bey, Asporça'yı kurtarırken düşman cephede büyük bir panik yaşandı. Orhan Bey'in, "Bugün buradan ben kimi istersem o ölecek." sözleriyle başlattığı baskında alpler düşmana ağır kayıplar verdirdi. Hektor'u alt eden Orhan Bey "Zalimler için yaşasın cehennem!" diyerek Hektor'un cezasını kesti.

Egemenliğin ticari nişanı: İlk akçe basıldı

Kara Halil'in getirdiği basılan ilk akçeyi gören Orhan Bey, "Gayrı ticaretimiz de hazinemiz de bununla dönecek" diyerek yeni nizamın sinyallerini de verdi.

Halime ve Dursun cephesinde duygu yüklü anlar

Halime'nin, "Senin yüreğini yakan ateş benim de bağrımda yanar" sözleriyle Dursun'a içini açması, bölümün en duygusal sahneleri arasında yer aldı. İki karakter arasında ilk defa bu kadar ciddi bir duygusal yakınlaşma oldu.

Han-ı Yağma ve Sultanlık İlanı

Bursa zaferinin ardından uç beylerini ve kudretli kişileri obada ağırlayan Orhan Bey, "Bursa gayrı âlem-i İslam'a vilayet, Türk'e yurt olmuştur" sözleriyle konuşmasına başladı. Zafer sonrası kadim bir Türk geleneği olan Han-ı yağma çağrısıyla ahaliye ihsanlarda bulunan Orhan Bey misafirleri otağa davet etti.

Temurtaş'ın elçisi cüretinin bedelini canıyla ödedi

Destursuz otağa giren Temurtaş'ın elçisi, Orhan Bey'in gazabıyla karşılaştı. Sultanlık ilanını tanımayarak haddini aşan elçinin cezasını kesen Orhan Bey, "Buyruğumun hükmüne gölge düşüren, pusatımla doğranır" diyerek herkese gözdağı verdi.