canli-yayin
CANLI YAYIN
Bir Gece Masalı
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Sultan Orhan, Osmanlı Devleti'ni cihana ilan ediyor! Bursa sokakları bayram yerine dönüyor

Sultan Orhan, Osmanlı Devleti'ni cihana ilan ediyor! Bursa sokakları bayram yerine dönüyor

GİRİŞ TARİHİ:  25.01.2026, 12:04
ABONE OL
Sultan Orhan, Osmanlı Devleti'ni cihana ilan ediyor! Bursa sokakları bayram yerine dönüyor

atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımları milyonlarca kez izlenen Kuruluş Orhan, 12. bölümüyle tarihin akışının değiştiği bir dönemece giriyor.

Kuruluş Orhan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Orhan Bey'in sultanlığını tüm cihana ilan etmesiyle Bursa sokakları bayram yerine dönerken, Osmanlı Devleti'nin dünyaya duyurulması ekrana damgasını vuracak.

Temurtaş'ın elçisini öldürerek İlhanlı'ya alenen savaş açan Sultan Orhan, iddiasını uçlardan tüm Anadolu sathına yayıyor. Bir yanda İznik kuşatması, diğer yanda hudutlara yapılan baskınlar yaşanırken, Sultan Orhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Asporça ile Nilüfer Hatun arasında büyüyen gerilim artık obaya sığamazken yeni düzende bu çatışmanın bir hesaplaşmaya dönüşmesi de kaçınılmaz görünüyor. Osmanlı Devleti'nin tüm cihana ilan edileceği bu tarihi bölüm, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Sultan Orhan karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, Çarşamba günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN