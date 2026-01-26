canli-yayin
CANLI YAYIN
A.B.İ.
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Cem Adrian'dan "Aynı Yağmur Altında"ya özel iki şarkı

Cem Adrian'dan "Aynı Yağmur Altında"ya özel iki şarkı

GİRİŞ TARİHİ:  26.01.2026, 11:30 GÜNCELLEME TARİHİ:  26 Ocak 2026 Pazartesi, 12:29
ABONE OL
Cem Adrian'dan "Aynı Yağmur Altında"ya özel iki şarkı

atv'nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Cem Adrian'dan "Aynı Yağmur Altında"ya özel besteler

Son dönemin en beğenilen müzisyenlerinden Cem Adrian, "Aynı Yağmur Altında" için özel olarak hazırladığı bestelerle dizinin duygusal dünyasına eşlik ediyor. Adrian, kariyerinde ilk kez bir diziye müzik yaparken, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza atıyor.

Diziyle aynı adı taşıyan jenerik müziği, ilk notalardan itibaren hikâyenin aşk, acı ve kader ekseninde şekillenen atmosferini hissettirmeyi amaçlıyor. Cem Adrian'ın güçlü yorumunu taşıyan bu özel beste, dizinin ekran yolculuğunda hafızalarda yer etmeye aday detaylardan biri olmaya hazırlanıyor.

Hikâyeye eşlik edecek ikinci beste

Cem Adrian, jenerik müziğinin yanı sıra dizinin önemli sahnelerinden birine eşlik edecek ikinci bir beste daha hazırladı. Henüz paylaşılmayan bu özel çalışma, dizi yayına girmeden önce yayınlanacak özel bir teaser ile ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Tanıtımlarıyla kısa sürede büyük ilgi gören "Aynı Yağmur Altında", yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN