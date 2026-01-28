A.B.İ. zirveyi sevdi!

Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ. üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,03 izlenme oranı ve %27,81 izlenme payı, AB'de %7,43 izlenme oranı ve %21,08 izlenme payı 20+ABC1'de %10,64 izlenme oranı ve %26,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

3. Bölümde Neler Yaşandı?

Çağla'nın savcıya olay yerindeki vasiyeti Sinan'ın aracında bulduğunu söyleyerek dosyayı göstermesi ve Tahir Hancıoğlu'nun tüm mal varlığını Doğan Hancıoğlu'na bıraktığını açıklaması, Doğan'ı derinden sarstı. Polisin herkesi karakola götürmesiyle birlikte büyük bir panik yaşandı. Doğan, şüphelerini Sinan'dan çok Behram üzerinde yoğunlaştırmaya devam etti. Melek ise cezaevinde olmanın ağırlığına dayanamayarak fenalaştı. Bu süreçte Çağla, hem Doğan'ın hem de Melek'in yanında oldu. Çağla'nın Behram'a artık güvenmediğini ve ona yardım etmeyeceğini söylemesi, Behram'ı adeta çılgına çevirdi. Çağla'yı yeniden ikna etmeye çalışan Behram'a karşı Doğan'ın hamlesi ise oldukça sert oldu. Doğan, Behram'ın mallarının bir kısmını yakarak bunu Behram'a izletti ve ardından savcıya giderek ondan suçunu itiraf etmesini istedi. Yaşananlar karşısında Çağla, Doğan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Melek'i cezaevinde ziyarete giden Doğan ise onu asla bırakmayacağını, İzmir'e birlikte gideceklerini söyleyerek kardeşine destek oldu. Ancak Doğan ve Behram cephesinde sular bir türlü durulmadı. Behram'ın, Melek'in cezaevindeki videosunu izleterek Doğan'ı tehdit etmesi tansiyonu yeniden yükseltti. Mallarını vermezse Melek'in hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Behram, Doğan'ı istemediği bir kararı kabul etmeye zorladı. Behram'ın zaaflarını araştıran Doğan'a gelen gizemli bir zarf, yeni bir krizin fitilini ateşledi. Zarfın içeriğinde Behram'la olan fotoğrafının ortaya çıkmasından endişe eden Çağla, büyük bir korku yaşadı. Tam bu sırada gerçekleşen saldırı olayların seyrini değiştirirken, Doğan saldırganların peşine düştü. Çatışma sırasında vurulan Çağla, yere yığılarak bilincini kaybetti. Yeni bölümde Doğan'ın fotoğrafı görüp görmediği ise izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

