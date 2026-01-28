Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan’ın bu akşam 20.00’de yayınlanacak yeni bölümünde Osmanlı Devleti’nin tüm cihana ilanına ve devletin nasıl kurulduğuna tanıklık edeceğiz.

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünden yayınlanan ön izleme, Orhan Gazi'nin sultanlığının cihan nezdinde tasdik edilişini güçlü sahnelerle gözler önüne sererken Bursa'nın fethi törenine Halife'nin elçisinin gelişini ve ilk mehteri de içeriyor.

Kuruluş Orhan'ın yeni bölüm ön izlemesinde Orhan Gazi kendisini tebrik etmeye gelen elçileri kabul ederken, Hz. Peygamber'in "Kavimlerin efendileri, kavimlerinin hizmetkârlarıdır" hadisine vurgu yapılıyor. Bu vurguyla, Orhan Gazi sultanlığın bir güç kaynağı değil, bir hizmet mesuliyeti olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Dönemin Doğunun büyük hükümdarlarından Memlük Sultanı'nın, Orhan Gazi'ye mektubunda "Sultan Orhan" hitabıyla seslenmesi, hükümdarlığının uluslararası düzeyde tanındığını gösteren önemli bir işaret olarak öne çıkarken Abbasi Halifesi'nin, fetih dolayısıyla Orhan Gazi'yi tebrik ederek kendi hilatini göndermesi ise bu sultanlığın manevî meşruiyetini vurgulayan tarihî bir an olarak ekranda görünecek.

Sahnede duyulan eser, "Elçi Peşrevi" olarak bilinen ve 18. yüzyılda Kantemiroğlu tarafından notaya alınmış, kökeni kuruluş dönemine dayandığı düşünülen mehter bestesi ise Orhan Gazi'nin sultanlığının yalnızca siyasi değil, kültürel ve askerî anlamda da ekranlarda işleneceğini açıkça gözler önüne seriyor.

Yeni bölüm ön izlemesiyle birlikte Orhan Gazi'nin sultanlığı, Anadolu'dan cihana uzanan bir iddianın; kılıçla olduğu kadar akıl, gelenek ve meşruiyetle kurulan bir devlet anlayışının ilanı olarak izleyiciyle buluşuyor.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de!