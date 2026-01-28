CANLI YAYIN
Nilüfer Hatun ile Asporça arasında gerilim tırmandı

GİRİŞ TARİHİ:  28.01.2026, 21:31 GÜNCELLEME TARİHİ:  28 Ocak 2026 Çarşamba, 21:34
Asporça’nın düştüğü tuzakta yaralanmasının ardından obada tansiyon yine düşmedi. Yaralı hâlde otağa gelen Asporça’nın yanına gelen Nilüfer Hatun’un sert tavrı, iki kadın arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.

Nilüfer Hatun'un elindeki bıçaktan rahatsız olan Asporça, otağdan çıkmak isterken Nilüfer Hatun'un sert hamlesiyle sarsıldı. "Yaranın dağlanması lazım. Sefil canın bize şimdi lazım." sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koyan Nilüfer Hatun, Asporça'nın "Sana güvenmiyorum" çıkışına ise sert ama soğukkanlı bir karşılık verdi: "Emin ol, en az Sultanımız kadar güvenebilirsin."

Obada soğuk savaş: Güven mi, mecburiyet mi?

Bu sözlerle susan Asporça, gerilimi daha da derinleştiren şu ifadeyi kullandı:
"Hakkın var… Ama Orhan Bey, ona güvenmem için epey uğraştı." Nilüfer Hatun'un cevabı ise netti: "Ben Sultanımızın her adımına sonsuz güvenirim."

İki kadın arasındaki soğuk savaş, Nilüfer Hatun'un yaranın dağlanması için
"Çıkar üzerini." demesiyle son buldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

