CANLI YAYIN
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Osmanlı cihana ilan edildi

Osmanlı cihana ilan edildi

GİRİŞ TARİHİ:  28.01.2026, 21:40
ABONE OL
Osmanlı cihana ilan edildi

Osmanlı Devleti’ni cihana ilan edeceği tören alanına halkın coşkulu sevinci ve “Sultan Orhan çok yaşa!” nidaları arasında gelen Orhan Bey, devletin yeni çağını resmen başlattı.

Kara Halil'in, "Uçların hâkimi, cümle mazlumun hâmisi, şehri Bursa'nın fatihi, merd-i cihan Sultan Orhan Gazi Hazretleri!" takdimiyle birlikte mehter marşı yükseldi. Mehter eşliğinde posta gelen Sultan Orhan, huzurunda Memlük Sultanı'nın ve Abbasi Halifesi'nin elçilerini kabul etti. Elçiler, Orhan Gazi'ye sultanlığını tanıdıklarını bildirerek tebrik ve övgülerini sundu.

Mehter yükseldi, Sultan Orhan tahta oturdu

Devlet nizamının da ilan edildiği törende Sultan Orhan; Alaeddin Bey'i vezirliğe atarken, Bursa'yı da başkent ilan etti. Yeni Osmanlı düzeni, devlet erkânı ve halkın huzurunda vücut buldu. Hz. Peygamber'in, "Kavimlerin efendileri, kavimlerin hizmetkârlarıdır" hadisiyle konuşmasına başlayan Sultan Orhan,
"İki cihan nimetinden doyum bulmak dileyen, sancağımın altına sığınsın"
sözleriyle hitabını tamamladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN