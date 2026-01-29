Orhan Bey’den Temurtaş’a son hüküm

Kuruluş Orhan’da nefesleri kesen yüzleşme yaşandı. Savaş alanını terk eden Temurtaş, kaçtığını sanırken karşısında Orhan Bey’i buldu.

Orhan Bey'in, "Yolu ecele uzanan cümle gafil gibi, son nefesini adımıza tüketirsin" sözleriyle karşıladığı Temurtaş, "Bu cenk henüz bitmedi" diyerek meydan okudu. Ancak Orhan Bey'in cevabı netti: "Ben bitti deyince biter." Bu sözlerin ardından başlayan mücadele, gecenin en sert çarpışmalarından birine dönüştü. Kılıçların konuştuğu, amansız dövüşte iki hasım sonunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya süren mücadelenin sonunda Orhan Bey, Temurtaş'ın kılıcını düşürerek üstünlüğü ele geçirdi. Orhan Bey, hükmünü şu sözlerle ilan etti:

"Sen, Moğol'un yüz yıllık gadrinin hesabını verecek ilk gafilsin."

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.