Osmanlı Devleti kuruldu

Devletin ilanıyla cepheler alev alev

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan 12. bölümüyle tarihi kırılmalar, çatışmalar ve duygusal yüzleşmelerle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. Osmanlı Devleti'nin ilanı, Orhan Gazi'nin aldığı stratejik kararlar ve cephelerde eş zamanlı başlayan hamleler geceye damga vurdu. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yayın gecesi boyunca sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı.

Cihanın kudretli liderlerinin elçileri Bursa'da

12.Bölümde neler oldu?

Otağda restleşme: "Osmanlı'yı yarın cihana duyuracağım"

Moğol elçisinin haddini aşmasının bedelini canıyla ödemesinin ardından otağda ipler gerildi. Demirhan Bey'in "Yaptığın işi de devletini de tanımıyoruz" çıkışına Sultan Orhan'ın cevabı sert oldu: "Yarın Osmanlı Devleti'ni Bursa'da cümle cihana duyuracağım." Bu sözler, yeni bir dönemin açık ilanı oldu.

Orhan Gazi'den hayat kurtaran hamle

Asporça'nın atındaki tersliği fark eden Sultan Orhan, hiç düşünmeden atına atladı. Prensesi ustaca bir hamleyle kendi atına alan Orhan Gazi, düşman saldırısına karşı Asporça'yı korudu. Yaralanan prensesin yarasını saran Orhan Gazi'nin bu hamlesi, obaya döndüklerinde yeni bir gerilimin de kapısını araladı.

Nilüfer ve Asporça hattında soğuk savaş

Otağda Nilüfer Hatun ile Prenses Asporça arasında tansiyon yükseldi. Yarayı dağlamak için hançerini çıkaran Nilüfer Hatun karşısında Asporça gerilirken, iki kadın arasındaki gerilim artık saklanamaz hâle geldi.

Osmanlı cihana duyuruldu: Devletin meşruiyeti sağlandı

Sultan Orhan, Osmanlı Devleti'ni önce misafirlerine, ardından Bursa'da kurulan büyük tören alanında tüm cihana ilan etti. Memlük Sultanı ve Abbasi Halifesi'nin elçileri aracılığıyla iletilen tebrikler, Osmanlı'nın uluslararası meşruiyetini perçinledi.

Dergâhta tevazu, cephede kararlılık

İnşa edilen dergâhı ziyaret eden Sultan Orhan, sarığını çıkararak çalışmalara bizzat katıldı. Tevazu sahnesinin hemen ardından Temurtaş'ın Osmanlı karakoluna baskın verdiği haberi geldi. Sultan Orhan, orduyu seferber etti.

Kuşatmada büyük yüzleşme

Bizans desteğini kesmek için Alaeddin Bey ve Fatma Hatun liderliğindeki ordu İznik'i kuşatmaya gönderildi. Burada Fatma Hatun ile Flavius yeniden yüzleşti. "Tanrı'dan tek dileğim olsaydı, Fatma'nın Akçora'sı olmayı dilerdim" sözleri, imkânsız aşkın yükünü bir kez daha ortaya koydu.

Savaş meydanında karar anı: Orhan Gazi üstünlüğü sağladı

Kurduğu plan kusursuz işleyen Sultan Orhan, Temurtaş'la savaş alanında karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Orhan Gazi üstünlüğü ele geçirerek bir kez daha tarihin yönünü değiştirdi.

İzlemek için: