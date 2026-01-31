İlk bölümüyle 9 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geliyor!

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'nın yayın tarihi belli oldu. Güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümü 9 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak.

'İlk kez uzaktan birisi dokundu kalbime sanki, hayatım boyunca hep onu arıyormuşum ya da aradığım beni bulmuş gibi…'

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan 'Aynı Yağmur Altında', yayınlanan yeni tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ali ve Rosa'nın aileleri, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacak aşkını gözler önüne seren tanıtım, izleyicide büyük heyecan yarattı. 'Ben seni daha önce de görmüştüm' cümlesiyle başlayan bu aşkın, tüm engellerin üstesinden nasıl geleceği ise şimdiden merak konusu.

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Aynı Yağmur Altında' 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de başlıyor.