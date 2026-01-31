Sosyal medyanın fenomen ismi Kuruluş Orhan kadrosunda

canli-yayin
Kuruluş Orhan
GİRİŞ TARİHİ:  31.01.2026, 10:56 GÜNCELLEME TARİHİ:  31 Ocak 2026 Cumartesi, 10:57
Halil İbrahim Göker, Nasuh Çelebi rolüyle kadroda

Yeni hikâyesi, güçlü dramatik çatışmaları ve derinleşen devlet anlatısıyla yoluna iddialı adımlarla devam eden Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna dikkat çekici bir isim daha katıldı.

Sosyal medyada Yerinde Tarih hesabıyla tarihi ve güncel olayları özgün anlatımıyla geniş kitlelere ulaştıran Halil İbrahim Göker, dizide Nasuh Çelebi karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Göker, yakın zamanda da TikTok platformu tarafından düzenlenen Fanların Favorisi 2025 Ödül Töreni'nde "En Faydalı İçerik Üreticisi" ödülüne layık görülmüştü.

Başka bir dünyadan farklı bir ses: Nasuh Çelebi

Gezmiş, görmüş, farklı coğrafyalardan bilgi ve tecrübe toplamış bir seyyah, bir mimar ve bir akıl adamı olan Nasuh Çelebi, Sultan Orhan'ın yalnızca bir yol arkadaşı değil, devlet aklına katkı sunan şehirleri ve düzeni şekillerinden bir figür olarak karşımıza çıkacak.

Farklı bir dünyadan yeni bir renk ve yeni bir ses Nasuh Çelebi karakterini canlandıracak olan Halil İbrahim Göker, Kuruluş Orhan'ın Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

